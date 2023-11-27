كاظم الساهر يكشف تفاصيل تلحين أحدث أغانيه "Hold Your Fire" .. وهذا دور حفيدته

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان العراقي كاظم الساهر عن أبرز التحديات التي واجهته في تلحين أحدث أغانيه، "Hold Your Fire"، وغنائها باللغة الإنجليزية.



وقال كاظم الساهر : "الصعوبة كانت في أنني نادرا ما أغني باللغة الإنجليزية، وتلحين الكلام أصابني بالتوتر، وسألت نفسي مثل المجنون ما دخلك بهذا العمل واللغة العربية هي ملعبك، فتركت الأوراق والبيانو وعانيت لأكثر من ليلة من هذا الموضوع".

وأضاف: "بعد أول تسجيل في الأستوديو سمعت لكنتي في اللغة الأنغليزية ولم تعجبني، وصديقي الأمريكي سمعها وضحك وطلب مني التمرين أكثر، وحتى بعد 4 مرات تسجيل لم تعجبني اللكنة، وفي النهاية سافرت إلى نيويورك وحصلت على مساعدة من مطربي الأوبرا، وطلبت من أحدهم غناء الأغنية لأسمع اللكنة وواصلت التمرين عليها".

وكشف كاظم الساهر عن أنه استعان برأي حفيدتيه وسام وآية في تقييم أدائه باللغة الإنجليزية قائلا: "أخذت الأغنية لحفيدتي وسام، وأول مرة قالت جدو 70%، وغنيتها مرة ثانية وثالثة، وبعد يومين عدت لحفيدتي فقالت 95%، وحفيدتي آية قالت 97%، لكن هذه مجاملة وأعتقد أنني وصلت إلى 85%، لكنها كانت معاناة جميلة أن أتحدى نفسي في هذا العمر".