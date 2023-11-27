فيديو.. الفنانة الكويتية عبير أحمد تكشف عن إصابتها بمرض نادر تسبب في نحافتها

كشفت الفنانة الكويتية عبير أحمد عن إصابتها بمرض نادر أثر على قدرتها على تناول الطعام.

وأفادت عبير أحمد بأنها تعاني من ضعف في عضلة القلب، مما يسبب لها صعوبة في عملية البلع وتناول الطعام. وأشارت إلى أنها اكتشفت أنها تعاني من مرض نادر، وعند استشارة الأطباء بشأن العلاج، لم تتلقى إجابات مفصلة وتم اقتراح علاجات تعمل على رفع المناعة، لكنها تستغرق وقتًا طويلًا وتأتي بنتائجها بعد مرور 3 أشهر من بدء التناول.

تعكس هذه التصريحات تحديات الفنانة عبير أحمد في مواجهة المرض النادر الذي يؤثر على قدرتها على تناول الطعام ويتطلب إيجاد حلول طبية مناسبة. تتمنى الممثلة أن يتم العثور على علاج فعال لمرضها النادر وتتمنى الدعم والتوعية بمشاكل الصحة التي تواجهها.