شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يحاول حل لغز وفاة والده بعد 20 سنة فى مسلسل زينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل زينهم، مفاجأة زينهم "أحمد داود" بجثمان جديد في المشرحة لـ"عيد سيد مرزوق" سائق والده الذي كان يبحث عنه زينهم منذ 20 عامًا، وهو ما فتح له بابًا جديداً لحل لغز حادث والده الذي أدى إلى وفاته وقتها.

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ويُعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء على قناة On tv ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.