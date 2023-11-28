شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يشيد بالراحل ماثيو بيري بسبب محاولاته المستمرة لمساعدة المدمنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الممثل العالمى شون بن بشجاعة النجم الراحل ماثيو بيري في الطريقة التي تحدث بها عن إدمانه من أجل مساعدة الآخرين الذين يعانون، وذلك أثناء ظهوره في برنامج Piers Morgan Uncentriced، أوضح الممثل الحائز على جائزة الأوسكار أنه على الرغم من أنه لم يكن يعرف بطل مسلسل Friends الراحل جيدًا، إلا أنه أعجب بالطريقة التي تعامل بها مع صراعاته.

صرح بن قائلاً: "لا أستطيع أن أدعي أنني أعرفه جيدًا، لكنني أحببته كثيرًا، خاصة وأنه تحدث عن صراعاه مع الإدمان، وواجهه، وكان ذكيًا وجريئًا للغاية بشأنه، وقدم خبرته بسخاء للناس ليكونوا مفيدين".



ماثيو بيري وشون بن

وأضاف بن، الذي ظهر في حلقتين من مسلسل Friends عام 2001: "إنه أمر مأساوي، لا أستطيع أن أقول إنني فوجئت بشدة، لا أعرف ما هو تقرير الطبيب الشرعي، لكنه ترك الكثير من الحكايات خلفه، ومنح الكثير من البهجة للكثير من الناس بموهبته، لذا، أتمنى لعائلته الصبر".

كان بيري صريحًا بشأن تجاربه مع الإدمان، والتي بدأت في عام 1997 عندما أصبح مدمنًا على مسكنات الألم بعد تعرضه لحادث دراجة نارية.

وكانت رجحت كايتى إدواردز الصديقة السابقة للممثل العالمى الراحل ماثيو بيري تعرضه لانتكاسة قبل وفاته، وذلك بعد أن تم العثور على نجم مسلسل Friends ميتاً عن عمر ناهز 54 عاماً فى منزله فى لوس أنجلوس الشهر الماضى، وتم دفنه في جنازة خاصة، ويأتي ذلك بالرغم من أن تقرير للسموم المبدئى كشف أن وفاته لم تكن ناجمة عن جرعة زائدة من الميثامفيتامين أو الفنتانيل، وشهادة وفاة بيري تنص على أن السبب الرسمي للوفاة "مؤجل"، مع ظهور نتائج تشريح الجثة الأولية بشكل غير حاسم لسبب الوفاة.