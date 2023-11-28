شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز آخرهم.. فنانون رحلوا بنوبات قلبية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واقعة وفاة الفنان طارق عبد العزيز المفاجئة التي كانت بنوبة قلبية تعيد للأذهان واقعة وفاة عدد من النجوم توفوا فجأة بنفس الطريقة، كان آخرهم الفنانان محمد بطاوى والفنان مصطفى درويش، وسبقهما في ذلك عدد كبير من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا بنفس الطريقة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز هذه الحالات.

مصطفى درويش

لم يكن أحد يتوقع، أن من الممكن أن يتحول مشهد تمثيلى في مسلسل إلى حقيقة، وهذا بالفعل ما حدث مع الفنان الراحل مصطفى درويش، حيث جسد مشهد وفاته تحديدا منذ عامين، عام 2021 فى حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، وكان يجسد مصطفى درويش، شخصية رجل أعمال في المسلسل واسمه "إيهاب"، وفى مشهد وفاته استمع إلى والدته وشقيقه وهما يتحدثان عن فرحتهما بطلاقه ليستمتعوا بأمواله، مما أصابته وتوفى فجأة وهو جالسا على كرسيه وهذه هي نفس طريقة وفاة مصطفى درويش في الحقيقة، ولم يتوقف الأمر عند هذا فقط بل أعلن شقيق درويش في المسلسل، وأدى دوره الممثل كريم محجوب، خبر وفاته بشكل مفاجئ عبر فيس بوك وهي نفس الطريقة التي أعلن بها شقيقه هاني درويش وفاته في الحقيقة.

وائل نور

وتوفى الفنان وائل نور فى شقته بمنطقة العجمى فى الإسكندرية، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، صدمة الوسط الفني بعد رحيل وائل نور، جاءت لكونه بصحة جيدة ولم يشكُ من أمراض، وكان مشغولاً بتصوير مشاهده في مسلسل "شقة فيصل"، حيث اجتاز تلك المهمة بنسبة 90%، إلا أنّ القدر لم يُمكنه من تصوير المسلسل للنهاية وكان الفنان الراحل وائل نور متواجدًا فى مدينة الإسكندرية من أجل عرض مسرحيته "الغابة المسحورة".

حسين الإمام

أيضا توفى الفنان حسين الإمام بنوبة قلبية داخل منزله أثناء قيامه مع بعض الأصدقاء بالاحتفال بعيد ميلاد زوجته وكان قد انتهى من تصوير حوالى 90% من دوره فى مسلسل "كلام على ورق" بطولة هيفاء وهبى.

ممدوح عبد العليم

كما توفى الفنان ممدوح عبد العليم في 5 يناير 2016 عن عمر يناهز الـ60 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء ممارسته الرياضة بإحدى صالات الجيم، بعد نقله على الفور إلى مستشفى الأنجلو ولكن وافته المنية.

نجاح الموجى

أيضا رحل الفنان نجاح الموجي عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 1988، متأثرًا بأزمة قلبية شديدة بعد شعوره بآلام شديدة في الصدر.

يوسف عيد

في صباح الإثنين 22 سبتمبر 2014 أعلن وفاة نجم الكوميديا يوسف عيد، عن عمر يناهز 66 عامًا، بعد أن أصيب قلبه بأزمة مفاجئة، وكان الخبر مفاجئًا للجميع وبالأخص أسرته، حيث وجدوه متوفيًا في المنزل.

حسن الأسمر

فوجئ المصريون صباح يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2011 على خبر وفاة المطرب الشعبي حسن الأسمر عن عمر يناهز 52 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئ، وذلك بعدما شعر الراحل بآلام شديدة فجر يوم وفاته، وتم نقله إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة، لكن روحه انتقلت إلى بارئها بعد ساعات من شعوره بالألم، وتوفي بشكل مفاجئ وشٌيعت جنازته من مسجد النور بالعباسية.

مصطفى متولى

عن عمر 51 عامًا تُوفي الفنان مصطفى متولي بعد أن داهمته آلام شديدة مفاجئة في القلب لم يستطع مقاومتها، وسُجل تاريخ الوفاة في 5 أغسطس 2000، وداهمت الآلام قلب متولي بعد انتهائه من العرض المسرحية لمسرحية بودي جارد من بطولة عادل إمام، حيث انتابته بمجرد انتهائه من العرض مساء السبت، أزمة قلبية مفاجئة توفى على أثرها.

محمد بطاوى

كما توفى الفنان محمد بطاوي في السابع من أكتوبر 2023، أحد نجوم "مسرح مصر"، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.