آخر صورة لـ طارق عبد العزيز قبل وفاته.. ملامحه شاحبة جدًا وفقد نصف وزنه | شاهد

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - تصدر اسم الفنان الراحل طارق عبد العزيز محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعلان خبر الوفاة الذي جاء صدمة لكل محبيه.
وحرص الإعلامي عمرو الليثي على نعي الفنان الراحل طارق عبد العزيز من خلال صورة قام بالتقاطها معه منذ أيام قليلة أثناء تصويره إحدى حلقات برنامج واحد من الناس.
أخر لقاء لـ طارق عبد العزيز
وأكد الإعلامي عمرو الليثي أن الحلقة التي صورها مع الفنان الراحل منذ أيام كانت أخر لقاء جمعه به وتم عرضها مساء اليوم الأثنين.
وتسببت هذه الصورة التي نشرها عمرو الليثي في حالة من الحزن الشديد لدى رواد صفحته على موقع الصور الشهير إنستجرام، لكونه يظهر فيها وهو يبتسم ولم يظهر عليه أي ملامح للتعب.
وكان عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، بحسب ما أورد موقع “اليوم السابع”.
وفاة الفنان طارق عبدالعزيز
وتعرض طارق عبد العزيز لأزمة قلبية اثناء تصوير احدى مشاهده لمسلسل وبقينا اتنين الذي يقوم ببطولته شريف منير ورانيا يوسف ، إلا ان فريق العمل نقله للمستشفى سريعا ولكنه فارق الحياة.
آخر لقاء لـ طارق عبدالعزيز
في آخر لقاء تليفزيوني له تم تسجيله قبل وفاته، وتمت إذاعته اليوم الإثنين في العاشرة مساءً ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، حل الفنان طارق عبدالعزيز ضيفا على الإعلامي دكتور عمرو الليثي ، وحلقة فنية خاصة .
وشهدت الحلقة حواراً بين دكتور عمرو الليثي والفنان طارق عبدالعزيز، كشف فيه عن العديد والأسرار بحياته الخاصة والمهنية، وتحدث عن عمله كمحامي، كما تحدث الفنان عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض والامه الشديدة بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي اجراها قبل وفاته، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات
كما تحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي، وعلاقته بوالديه وأسرته من صعيد مصر “سوهاج” وبزملائه في الوسط الفني، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية
كما حل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما الم به نتيجة المرضيمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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كانت هذه تفاصيل خبر آخر صورة لـ طارق عبد العزيز قبل وفاته.. ملامحه شاحبة جدًا وفقد نصف وزنه | شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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