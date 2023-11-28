راغب علامة يؤجل جولة حفلاته الفنية إلى تاريخ آخر بعد رأس السنة .. متضامناً مع فلســ طين

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني راغب علامة بالتنسيق مع شركة المنظّمة لجولته الكندية الأميريكية عن إرجاء موعد الجولة التي كان من المفترض القيام بها خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي تعيشها غــ زّة في فلســ طين ومنطقة جنوب لبنان.



هذا وتمّ الإتفاق مع الشركة المنظمة على تأجيل جولة الحفلات الفنية إلى تاريخ آخر بعد رأس السنة، يحدّد لاحقاً في العام 2024.

هذا ولا يزال راغب علامة يدعم القضية الفلســ طينية بمنشوراته ومواقفه الرافضة لما يقوم به العدو الإسرائيلي، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غـــ زّة منذ بداية الحرب، وقصف المستشفيات، ومراكز الأمم المتحدة، واستهداف الصحفيين، وخرق قوانين الحرب الدولية.

