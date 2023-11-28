فدوى عابد: تعرضت للتحرش كتير وضربت متحرش في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة فدوى عابد تفاصيل تعرضها للتحرش أكثر من مرة، منذ كانت في المرحلة الثانوية، وذلك خلال استضافتها في برنامج الستات مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة.

وقالت فدوى: "تعرضت للتحرش كتير أوي أوي من أيام ما كنت لسة مراهقة، وأول مرة كانت في تاكسي وكنت في ثانوية عامة، وخفت بشكل رهيب وشكرت الراجل واديته فلوسه، وطلعت لماما منهارة لأني مكونتش فاهمة إيه ده".

وأضافت: "أخدت وقت كتير عشان أفهم إن لا مش هسكت، وإن ده لازم يتفضح، وإني مش غلطانة في حاجة، ودي مش حاجة سهلة لأي بنت تتعرض لدة إن هي تقوم وتاخد موقف."

وردا على سؤال الإعلامية سهير جودة لها حول التوقيت الذي اختارته وقررت أن تحسم حيرتها ويكون لها موقف قوي ممن يحاول التحرش بها قالت: "أظن الغضب اللي جوايا، أنا مش فاكرة إمتى مكانش فيه قرار، بس هو الغضب اللي خلاني أقول لأ مش هسكت وهفضحك وهجيبك من شعرك."

كما صرحت أنها قامت بضرب المتحرش بها، ورفضت الإجابة عن سؤال الإعلامية مفيدة شيحة بشأن الفعل الذي قام به المتحرش ودفعها للقيام بضربه ،وأوضحت: ما أظنش ينفع أقول في التليفزيون اللي عمله، مشيرة إلى أنه تجاوز كل الحدود في الشارع العام وعلى حد تعبيرها: "قل أدبه".

وحين سألتها مفيدة شيحة: مخوفتيش وانتي بتضربيه؟، جاء ردها: بكون مرعوبة وأظن ده حال كل البنات، ومش سهل خالص إن أنا آخد قرار إن أنا أضرب وأنا عارفة إنه حتى جسمانيا هيكون أنشف مني وفيه ناس هتطلعلي من تحت الأرض تقولي سيبيه في حاله ده بيحصل طول الوقت ليا ولصحباتي، بس كان لازم ده يحصل، ومبسوطة إن جيلنا خلى الأجيال اللي بعدنا تتكلم ويبقى أريح والموضوع نقدر نتناقش فيه."

وردا على سؤال الإعلامية سهير جودة حول رأيها في الناس التي تلوم الفتيات والسيدات اللاتي يقررن اتخاذ موقف جاد من المتحرش قالت: أنا بشوف الناس دي خسيسة وجبانة اسكتوا عالأقل، سيبوا الناس في حالها، خلوا اللي قادر يعمل موقف سيبوه يعمل موقف."

يذكر أن الفنانة فدوى عابد قدمت العديد من الأدوار التي تركت بصمة مع الجمهور كان آخرها مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع والتي تدور أحداثه أيضا حول قضية التحرش، إذ يقوم طبيب بمحاولة التعدي على سيدة تُدعى رضوى "حنان مطاوع ".