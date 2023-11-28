وشم جمجمة ويتدرب على الملاكمة..أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بفيديو جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يمارس التدريب على الملاكمة.

كما ظهر الفيشاوي خلال الفيديو وجسده يملأه الوشم، وكان من بينها شكل الجمجمة، وبعض الوجوه الغريبة، وغيرها من الأشكال غير التقليدية التي اشتهر بوضعها الفيشاوي .

وعلق جمهور الفيشاوي على الفيديو المنشور بأنه تنويه عما سيفعله في فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، حيث جاءت التعليقات على النحو التالي: "هتلعب بوكس في ولاد رزق 3"، "حلقة رجب رزق"، وغيرها.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الأول والثاني مع الفنان أحمد عز، والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد داود، والفنانة نسرين أمين ومجموعة كبيرة من النجوم، كما لاقى الفيلم خلال الجزأين السابقين نجاحا كبيرا، جعل الجمهور ينتظر الجزء الثالث ويطالب بسرعة تصويره.