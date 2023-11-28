بعد مشاركته بفيلم "قتلة زهرة القمر".. ليوناردو دي كابريو يشكر سكورسيزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الشكر والتحية للمخرج المخضرم مارتن سكورسيزي على منحه الفرصة للمشاركة ببطولة فيلم الدراما "Killers of the Flower Moon" والذي يعرض حاليًا بدور العرض الأمريكي والعالمي ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشر "دي كابريو" صورة من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة المخرج مارتن سكورسيزي والممثل روبرت دي نيرو و بطلة الفيلم ليلى جلادستون وعلق عليها قائلا: "شكرًا لك مارتن سكورسيزي على ثقتك لسرد قصة قبيلة أوساج الهامة".

وعرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة وحاز الفيلم على إشادة واسعة من قبل العديد من النقاد وسط توقعات بفرصة ترشحه للعديد من الجوائز خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام عن عرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان بالتزامن مع عرضه بدور العرض السينمائي في الشرق الاوسط.

فيلم "قتلة زهرة القمر" مأخوذ من كتاب يحمل نفس الاسم للروائي ديفيد جران وتدور أحداثه في إطار من الدراما والجريمة حول قبيلة تدعي "أوساج" وهي قبيلة من الهنود الحمر "الأصليين" وقتل العديد منهم بطريقة غامضة عشرينات القرن الماضي ليقوم محقق فيدرالي بالتحقيق والبحث عن مرتكبي الحادث.

يذكر أن ليوناردو دي كابريو يتعاون مرة أخرى مع المخرج مارتن سكورسيزي بفيلم الدراما والسيرة الذاتية "Roosevelt" وتدور أحداثه حول الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2024.