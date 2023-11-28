صابر الرباعي يجري بروفات حفل "روائع السنباطي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان صابر الرباعي استعداده لإحياء حفل "روائع السنباطي" من خلال عدد من البروفات الغنائية، إذ من المقرر إقامته يوم الخميس المقبل 30 نوفمبر ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"بنش مارك" على "انستجرام" مقطع فيديو للفنان صابر الرباعي فور وصوله مدينة الرياض وسط ترحيب المتواجدين هناك، كما أوضح الفيديو مشاركة "الرباعي" ببروفات الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ووصل قبل ساعات عدد من نجوم الغناء المقرر مشاركتهم حفل "روائع السنباطي" منهم الفنانة مي فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان فؤاد زبادي، الفنانة ايمان عبد الغني ومن المقرر وصول باقي النجوم خلال الساعات القليلة المقبلة منهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد.

وشارك الفنان صابر الرباعي مؤخرًا بحفل "روائع بليغ حمدي" وسط نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وقام بغناء عدد من أغاني الموسيقار الراحل بليغ حمدي منها أغنية "موعود" غناء الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.