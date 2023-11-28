"البحر الأحمر السينمائي" يكشف عن لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة هذا العام والمقرر أن تقام في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر المقبل، عن أعضاء لجان تحكيم مسابقاته.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك" أسماء أعضاء لجان التحكيم إلى جانب عدد من النجوم المكرمين بدورة هذا العام.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الروائية الطويلة عددا من أبرز صناع السينما حول العالم، إذ يترأسها المخرج والمنتج والكاتب باز لورمان، وستضم كلًا من الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، الممثلة فريدا بينتو، والفنانة أمينة خليل، والممثلة الأسبانية باز فيجا.

أما عن لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الروائية القصيرة ستضم كلًا من الكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، الممثل الفرنسي المغربي أسعد، والمنتج والمخرج وكاتب السيناريو التركي- الألماني فاتح أكين.

كما كشفت إدارة المهرجان عن أسماء عدد من المكرمين بدورتها الثالثة أبرزهم الممثل الهندي رانفير سينج والذي يعتبر أحد أهم نجوم السينما الهندية ، إلى جانب تكريم الفنان السعودي عبدالله السدحان الذي اشتهر بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية الشهيرة أبرزها مسلسل "طاش ما طاش"، كما سيتم تكريم النجمة الألمانية ديان كروجر والتي يتم تكريمها نظرًا لأدوارها الاستثنائية بعدد من الأعمال السينمائية الهامة التي شاركت بها طوال مسيرتها.