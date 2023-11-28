شيرين عبدالوهاب تصل الرياض استعدادًا لحفل "روائع السنباطي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى مدينة الرياض استعدادًا لمشاركتها في الحفل الغنائي "روائع السنباطي" ويشاركها الحفل نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "انستجرام" مقطع فيديو من وصول الفنانة شيرين عبدالوهاب وسط استقبال حافل بالورود من قبل منظمي الحفل، وأظهر الفيديو بروفات تحضيرية للحفل المنتظر بقيادة المايسترو هاني فرحات وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة: "الفنانة شيرين نورت الرياض وبنستمتع معاها بأجمل الألحان في ليلة روائع السنباطي".

وتواصل "بنش مارك" الترويج لحفل "روائع السنباطي" حيث كشفت قبل ساعات عن وصول عدد من نجوم الحفل لمدينة الرياض منهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مي فاروق، الفنانة ريهام عبدالحكيم، الفنانة إيمان عبدالغني، الفنان فؤاد زبادي ومن المقرر وصول باقي نجوم الحفل خلال الساعات القليلة المقبلة منهم الفنان أحمد سعد.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة شيرين عبدالوهاب بموسم الرياض كانت بحفل "ليلة الدموع" التي أقيمت بشهر أغسطس الماضي وكانت بمثابة مفاجأة الحفل.