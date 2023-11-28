هدى الأتربي جريئة ومي سليم بـ"القفطان".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها في إحدى الدول الأوروبية.

رامي عياش

نشر الفنان رامي عياش صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

زينب فياض

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

نشرت الفنانة منى فاروق صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام المطار.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ قفطان .

هدى الأتربي

نشرت الفنانة هدى الأتربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.