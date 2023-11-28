تيلدا سوينتون في حوار مفتوح على هامش مهرجان مراكش السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء الاثنين حوارا خاصا مع الممثلة الإنجليزية الحائزة على جائزة الأوسكار تيلدا سوينتون على هامش فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 20 هذا العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان مراكش على "انستجرام" صورا من الحوار مع الممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون والتي تحدثت عن تطور السينما في الشرق الأوسط وعن أهمية مهرجان بحجم مراكش السينمائي الذي يتوافد عليه كبار النجوم وصناع السينما حول العالم، كما تحدثت عن مشاريعها السينمائية خلال الفترة المقبلة وعن فوزها بجائزة الأوسكار وعن تأثير الجائزة على حياتها العملية والشخصية.

وأقيم مساء الجمعة الماضية حفل افتتاح مهرجان مراكش السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، أبرزهم النجمة جيسيكا تشاستين والتي تترأس لجنة التحكيم هذا العام، إلى جانب الممثل مادس ميكلسن، والنجمة الفرنسية إيزابيل هوبر، وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الكوميدي "Hit Man" بحضور صناعه.

وكشفت إدارة المهرجان مؤخرًا عن الأفلام المشاركة بمسابقتها منها فيلم "Me Captain" للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني وهو ملحمة معاصرة تحكي قصة شابين سنغاليين في رحلة مغامرة إلى أوروبا، وفيلم "Memory" للمخرج ميشيل فرانكو.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر وأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.