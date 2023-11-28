شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر: لا أعتقد أن تود فيليبس سيخرج جزءًا رابعًا من Hangover والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل العالمى برادلي كوبر أفكاره حول جزء رابع من سلسلة أفلام Hangover الكوميدية، أثناء حديثه في أحد البرامج الحوارية، للترويج لفيلمه الجديد Maestro.

وسأل كوبر، حول إمكانية تقديمه لـ فيلم كوميدى جديد، وأجاب ضاحكًا:" سأشارك في جزء رابع من Hangover، لأنني أحب المخرج تود فيليبس، وأحب زاك جاليفياناكيس، وأحب إد هيلمز كثيرًا، وبالتأكيد لن أمانع في ذلك".



برادلي كوبر

وتابع كوبر قائلاً: "لكننى لا أعتقد أن تود سيخرج جزء جديد من Hangover إلى الان".

سيلعب كوبر دور البطولة في فيلم Maestro، الذي يقوم بإخراجه أيضًا، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم لأول مرة في دور سينما مختارة وعلى Netflix في 20 ديسمبر المقبل.

يقدم كوبر في الفيلم الجديد Maestro شخصية الملحن الأسطوري ليونارد برنشتاين، والفيلم من سيناريو وإنتاج وإخراج برادلي كوبر بمشاركة مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج كمنتجين.

ولد برنشتاين باسم لويس برنشتاين يوم 25 أغسطس 1918 في ماساتشوستس وهو من عائلة ذات أصول أوكرانية يهودية، وعند بلوغه سن السادسة عشر غير اسمه إلى ليونارد وهي الكنية التي بقي بها منذ ذلك الحين وتوفي في 14 أكتوبر 1990 في نيويورك وكان ملحن وعازف بيانو ومايسترو.

درس التلحين والعزف على البيانو في جامعة هارفارد وأصبح عام 1943 مساعد قائد في أوركسترا فيلهارومينك في نيويورك تحت قيادة آرثر رودزينسكي، وحصل على ميدالية جورج بيبودي عام 1980، وجائزة بريميم ووسام جوقة الشرف من رتبة قائدو جائزة جرامي لإنجاز العمر ووسام النمساوي للعلوم والفنون وغيرها.