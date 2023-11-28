“لن يصدّق أحد أنها صورته” .. صورة نادرة من زفاف عبدالله غيث قبل 65 عامًا.. جمال زوجته بالفستان الأبيض ساحر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 02:18 صباحاً - يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والأخر صور لنجوم الزمن الجميل، حيث يشتاق الجمهور إلى فنهم الراقي، وتميزهم.

صورة من زفاف عبدالله غيث

وانتشرت مؤخرا صورة للفنان عبدالله غيث من حفل زفافه، حيث كان الفنان في مقتبل العمر، بينما عبر جمهور الفنان الراحل عن إعجابه الشديد بالصورة، وحبه الشديد لفنه، فيما قال البعض الآخر أن من في الصورة هو شقيقه الفنان حمدي غيث وليس عبدالله.

صورة نادرة من زفاف عبدالله غيث

عبدالله غيث السيرة الذاتية

عبد الله غيث هو شقيق الفنان الراحل أيضا حمدي غيث واسمه بالكامل عبد الله حمدي الحسيني ولد في يوم 28 يناير عام 1930 في كفر شلشلمون بمنيا القمح في محافظة الشرقية –شمال مصر-حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1955، ثم تتلمذ على يد شقيقه.

الفنان الراحل بدأ مشواره السينمائي في عام 1962 في فيلم “لا وقت للحب”، وفي عام 1963 اشترك في فيلم “رابعة العدوية”، ثم فيلم “ثمن الحرية”، و”أدهم الشرقاوي” في العام التالي.

عبد الله غيث تميز في الأعمال التاريخية والدينية وكان من أشهر أعماله تجسيده شخصية حمزة بن عبد المطلب في النسخة العربية من فيلم «الرسالة»، الذي أخرج السوري الراحل مصطفى العقاد وقد أبهر غيث الفنان العالمي أنتوني كوين الذي كان يؤدي نفس الشخصية في النسخة الانجليزية.

غيث تألق في عدة مسرحيات منها “الحسين ثائرا” و”الفتى مهران” و”زيارة السيدة العجوز” و”الوزير العاشق” أما في التليفزيون فقدم “هارب من الأيام”، “المال والبنون”، “وتوالت الأحداث عاصفة” وكان آخر أعماله الذي توفي أثناء تصويره مسلسل “ذئاب الجبل».

الخليج 365

الخليج 365

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