حكم قضائي ضد حسن شاكوش وغرامة مالية 80 ألف جنيه… هذا ماحدث!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 02:18 صباحاً - قضت محكمة تعويضات الإسكندرية، أمس الاثنين، بالزام المطرب الشعبي حسن شاكوش، بسداد غرامة مالية قدرها (80 ألف جنيها مصريًا)، على سبيل التعويض في واقعة إتلاف “جيت سكي” داخل منطقة مارينا، وذلك أثناء تصوير فيديو كليب، ورفضه دفع قيمة إصلاحه.

اتهام شاكوش بإتلاف موتوسكل بحرى

وتعود وقائع المحضر رقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا، عندما قام “إ.ع”، بإعطاء الموتوسيكل البحري الخاص به لشاكوش؛ للتصوير به على سبيل الدعاية، إلا أنه فوجئ به يستخدمه بطريقة سيئة، مما تسبب في دخول المياه إلى الموتور وحرقه، ثم ترك الموتوسيكل يغرق في مياه البحر.

وجاء بالدعوى أن صاحب الموتوسيكل البحري والذي يعمل مهندس، عرض على “شاكوش” إنهاء الموضوع وديًا، شريطة أن يدفع له قيمة إصلاحه، إلا أنه رفض، فقام بتحرير محضر بالواقعة.

وبتداول الدعوى القضائية، قدرت قيمة إصلاحات الموتوسيكل بمبلغ 69780 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه نظير أتعاب التركيب والصيانة، بالإضافة إلى الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشاكي جراء الصدمة النفسية التي تعرض لها.

حسن شاكوش يطرح أحدث أغانيه”صحاب ملاعبين”

من ناحية أخرى، طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش أحدث أغانيه الجديدة”صحاب ملاعبين”، عبر قناته الخاصة بموقع”يوتيوب“.

وروج شاكوش للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع”إنستجرام“، وعلق:”دلؤتي تقدروا تسمعوا أغنيتي الجديدة “صحاب ملاعبين” على اليوتيوب إن شاء الله تعجبكم”.

وكان كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أحدث أغانيه “ملكش مكان”.

ونشر شاكوش مقطع فيديو، أثناء تسجيل الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع”إنستجرام”.

وعلق شاكوش على الفيديو:”ملكش مكان خسرت دلعنا وروقان، الجديد بأمر الله، يارب يعجبكم”.

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