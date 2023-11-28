شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حراجى: اختياري لغناء تتر "العودة" شهادة ميلادى فى عالم التترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب الشاب كريم حراجى عن سعادته لاختياره من أجل غناء تتر مسلسل "العودة" للفنان شريف سلامة، والذى انطلق عرضه أول أمس الأحد على قناة dmc، مشيرًا لـ"الخليج 365" إلى أن سعادته تكمن فى أن أول عمل غنائى يقدمه جاء لمسلسل "صعيدى" لاسيما أنه ينتمى لأصول صعيدية فهو جعفرى من أسوان وينتمى لعائلة الحواكم التى تنتمى للشيخ صالح الجعفرى.

ولفت كريم حراجى إلى أن تتر مسلسل "العودة" يعتبر شهادة ميلاده الغنائية فى عالم التترات، وذلك على خطى الأساتذة الكبار مثل محمد منير وعلى الحجار ومحمد الحلو الذين تألقوا فى غناء تترات المسلسلات، موضحًا أنه رغم تقديمه أكثر من عمل غنائى من قبل إلا أنه يعتز بهذا العمل الفني الذى يضم نجوم كبار، موجهًا الشكر لكل من صمم على اختياره وترشيحه لغناء هذا التتر وخاصة الملحن شادى مؤنس الذى يعتبر وش الخير عليه.



كريم حراجى

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، رحاب عرفة، أميرة حافظ وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، مدير تصوير محمد خالد وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "العودة" يعرض من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وتعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالاضافة إلى عرضه على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.