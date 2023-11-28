شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم خواكين فينيكس الجديد Napoleon ترتفع إلى 78 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Boxofficemojo عن وصول إيرادات فيلم الدارما التاريخية الجديد Napoleon، إلى 78 مليونًا و800 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 32 مليون و500 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و46 مليون و300 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و 38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.