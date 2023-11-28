"كيمو وانتيمو" جمعتهما الصداقة وتاريخ الوفاة

ميرنا وليد - بيروت - لم يجمع "كيمو" الممثل عامر منيب، و "انتيمو" الممثل طارق عبد العزيز، الصداقة فقط، إنما جمعهم تاريخ الوفاة.



ارتبط الممثل طارق عبد العزيز بأصدقاء كثر، إلا أن الممثل عامر منيب كان من أقرب الأصدقاء لطارق، فأبى الأخير أن يعيش يعيداً عن صديقه ورحل.

توفي طارق عبد العزيز نهار الأحد 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي صادف نفس يوم رحيل الممثل عامر منيب. ليلحق بالفعل "كيمو" بـ"انتيمو" في اليوم نفسه.

جمع الثنائي فيلم "كيمو وانتيمو"، الذي عرض عام 2004، وهو من بطولة مي عز الدين وإيناس النجار ووحيد سيف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي غنائي.

وتدور أحداث الفيلم حول صديقين، أحدهما مطرب والآخر ملحن، ويسعيان نحو الشهرة، ويتمكن الملحن من إيجاد فرصة بالصدفة، أما المطرب فيحاول البحث عن فرصة جديدة. وقدم طارق في الفيلم دور الصديق المقرب لعامر منيب، الذي مر معه بكل الظروف الصعبة، وكان يقف دائماً بجانبه.

يذكر أن طارق عبد العزيز توفي بعد أزمة قلبية تعرض لها خلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "وبقينا اتنين"، إذ سقط على الأرض بشكل مفاجئ في مكان التصوير.

ويشار إلى أن الممثل عامر منيب رحل عن عالمنا عام 2011، عن عمر يناهز 48، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.