بروس ويليس يثير قلق محبيه في أحدث ظهور له

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ابنة الممثل الأميركي بروس ويليس، مع متابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدها، ما أثار قلق متابعيه.



ونشرت سكاوت ويليس، 32 عاما، مقطع فيديو، ظهر فيه والدها بعد إصابته بمرض "الخرف الجبهي الصدغي".

وأكدت ويليس تفاقم حالة والدها بسرعة، إذ أنه فقد القدرة على الكلام وتعرف على الأشخاص المقربين.

وظهرت سكاوت في مقطع الفيديو الذي نشرته، وهي تحاول أن تتواصل مع والدها، وتمد يدها ليمسكها بروس، لتبتسم سكاوت للكاميرا، بينما حدق فيها بروس بنظرات تشوبها الحيرة.

وظهرت سكاوت في فيديو آخر، وهي تجلس على كرسي بينما يقف والدها خلفها ويضع يده على وجهها بحنان، وذلك في لحظات مؤثرة، خلال عطلة عيد الشكر.

وأعرب المتابعون عن قلقهم ومخاوفهم، قائلين إن من المفجع رؤية أحد أكثر الرجال قوة في تاريخ السينما، بهذه الهشاشة.

وفي وقت سابق، نشرت ابنة بروس ويليس الكبرى رومر، صورة لوالدها وهو يحملها بين ذراعيه عندما كانت طفلة. وتحدثت صراحة عن إشتياقها لوالدها.

يذكر أن إصابة ويليس تم تشخيصها لأول مرة بالحبسة الكلامية منذ أكثر من عامين، ثم تطور مرضه إلى الخرف الجبهي الصدغي الذي يسبب تدهوراً في السلوك والشخصية واللغة.

وأكد الأطباء تفاقم المرض، وأشاروا إلى أن ويليس لم يعد قادراً على مقاومته، وتتولى زوجته رعايته منذ تشخيص المرض.