شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد فى العمرة: ربنا بعتلي إشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن صور لها من أمام الحرم المكي، حيث تؤدي مناسك العمرة، ونشرت هنا الصور من خلال حسابها علي موقع الانستجرام، وظهرت وهي ترتدي عباءة سوداء مع الحجاب معلقة علي الصور بـ " بما إن السنة قربت تخلص.. فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء.. وكل لحظة أكدلي فيها بلُطفه إنه بيحبني.. و بعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق ..الحمد لله رب العالمين".



انستجرام هنا الزاهد



هنا الزاهد في العمرة

وأعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد زواج 4 سنوات، أمس الأربعاء، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وتزوج أحمد فهمى و هنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخراً فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.