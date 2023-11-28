هيفاء وهبي تحدث ضجّة بصورة في الطائرة: “رحبوا بـ جوري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مشاهد فيلمها الجديد بعد تحضيرات دامت لعدّة أسابيع.

وأعلنت النجمة اللبنانية عن الأمر من خلال صورة عفوية نشرتها عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام”، ظهرت فيها على متن الطائرة، في مطار القاهرة الدولي، برفقة مخرج الفيلم مرقس عادل وكريم عفيفي ومحمود الليثي… وأرفقت الصورة بالتعليق: “قولوا مرحبا لجوري، فيلم جديد من إخراج مرقس عادل لصيف 2024 ابقوا متابعين”.

وكانت هيفاء وهبي قد كشفت في وقت سابق عن كواليس التحضيرات الأولى لهذا الفيلم، وكتبت عبر حسابها في “انستغرام”: “فيلم جديد من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل”.

ويشارك هيفاء في الفيلم عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، سليمان عيد، توني ماهر، نانسي صلاح، ومحمد كيلاني…، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.