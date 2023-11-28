سعر مرتفع لـ فستان مايا دياب المرصع بحبوب الـ swarovski من توقيع مصمم لبناني

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان أسود خلاب تميّز بحبوب من الـ swarovski من تصميم المصمم اللبناني المبدع جان لويس سباجي، الذي تتعاون معه النجمة اللبنانية منذ فترة، وقد شكلا سوياً ثنائياً مميزاً في مجال الموضة، خصوصاً ان مايا سبّاقة في هذا المجال، ودائما ما تطرح ترند جديداً من خلال اطلالاتها وملابسها.



سعر فستان مايا الذي تألقت به خلال إحيائها حفل زفاف في الإمارات مرتفع، اذ يصل الى حوالى 3000 دولار أميركي، كما ان اختيارها لتسريحة الشعر والمكياج جاء موفقاً جداً مع اللوك.