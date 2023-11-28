إيوان يُعيد طرح "قول انشالله" بهذه الطريقة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد رواج أغنية "قول انشالله" مجددا للفنان إيوان وتصدرها التريند، وتوجيه عدد كبير من الجمهور رسائل مميزة له، طرح إيوان "قول انشالله" بنسخة جديدة، "ريمكس"، وقد نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبّروا عن اعجابهم بهذه الخطوة.



الجدير ذكره ان إيوان لديه الكثير من الأغاني الناجحة، والتي حققت نجاحاً كبيراً، منها ذنبي إيه، قلبي سهران، أهلا وسهلا، ولا في الأحلام، لبناني، إنسى، خدتها، كذابة، أشوفك، أديني جنبك، الليلة عيد، حكيك حلو، قوية، عالبال يوماتي، يا 100 نورت، بفتكر الخير.

وإشتهر إيوان بأداء اللون الرومانسي، وحصل على جائزة أفضل فنان صاعد سنة 2003.