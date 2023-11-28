مغني أميركي مشهور يهبط من السماء على طريقة ليدي غاغا

ميرنا وليد - بيروت - قدم المغني الأميركي لوداكريس عرضاً فنياً، قلّد فيه ليدي غاغا، إذ هبط من سماء مركز رياضي ضخم في مدينة أتلانتا الأميركية.

وانتشر مقطع فيديو للوداكريس خلال الحفل، ظهر فيه وهو يهبط من سماء الملعب، وذلك خلال الاستراحة بين الربعين الثالث والرابع من مباراة كرة القدم الأميركية لفريقي "الصقور" و"القديسين".

وظهر لوداكريس في مقطع الفيديو وهو معلقاً بواسطة رافعة أثناء آدائه واحدة من أشهر أعماله MOVE B.

ويذكر أن ليدي غاغا كانت قد سبقت لودلاكريس بالدخول الطائر، وذلك عندما أحبت العرض الغنائي لنهاية الشوط الأول من مباراة "السوبر بول" الأميركية، عام 2018، ووقفت على أحد الأعمدة الشاهقة في الملعب.

وكانت قد فاجأت ليدي غاغا جمهورها القفز على المسرح مستعينة بحبلين مشدودين، وحاولت الرقص والتقلب في الأجواء إلا أنها فشلت.

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