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خطفت الفنانة العمانية الباكستانية زارا البلوشي، أنظار متابعيها، في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت وهي تمتطي حصانها، وتربت عليه، في مشهد عكس مدى عشقها للخيول.
يذكر أن البلوشي هي باكستانية من أصل عماني، ولدت وعاشت في المملكة العربية السعودية، وحصلت على الجنسية الباكستانية بعد زواجها، واشتهرت بمهاراتها في ركوب الخيل، وتمثيلها في عدد من الأعمال الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: زارا البلوشي تخطف الأنظار رفقة حصانها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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