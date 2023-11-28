شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وكريم عبد العزيز وآيتن عامر يرثون طارق عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين، على رثاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب النجم صلاح عبد الله، قائلا:" مانا من سنين ياطارق كتبت لنفسي:ممثل في البطاقة وفى الباسبور بخرج من دور أخش في دور..وكل ماعقلي يقوللي:كفاية إرتاح يرد قلب صلاح:لسه ماجاش الدور..لسه ماجاش الدور وهييجي ياحبيبي آخر دور وربنا يحسن ختامنا ويجمعنا في جنته برحمته، وكتب النجم كريم عبد العزيز، قائلا:"إنسان محترم الله يرحمك ادعو له "، كما كتبت الفنانة آيتن عامر:"هتوحشنا يا طيب يا محترم ادعو له".

ورحل الفنان طارق عبد العزيز أول أمس الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه – مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن – إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد كشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز، قائلاً: "فقدنا فنانًا خلوقًا وممثلاً رائعًا وكان شخصًا محترمًا عمره ما زعل حد"، مضيفًا خلال مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من فترة صغيرة جدًا عانى من مشكلة صغيرة وقام بتركيب دعامات، وتعافى وكان زي الفل، وكان حابب لوكيشن المسلسل جدًا بعد تعافيه".

وتابع أشرف زكى: "طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل "بقينا اتنين"، أصيب بأزمة وتوفى، وطارق الحقيقة من يوم وفاة صديقه خالد صالح وأنا خايف عليه.. لأنهم كانوا صحاب ولا يفترقان.. كأنهما توأم".