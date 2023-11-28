لهذا السبب لا يدع كيفانش تاتليتوغ زوجته تدخل المطبخ

بعيدًا عن حياته المهنيّة، تحدّث النجم التركي، كيفانش تاتليتوغ، عن مرحلة حمل زوجته “الستايلست” باشاك ديزر بطفلهما الأول كاشفًا في لقاء اعلامي انه تلقى دروسًا في تحضير الطعام عندما علم بانتظاره وزوجته مولودهما الاول.

واضاف كيفانش -الشهير بالوطن العربي بشخصية “مهنّد”- انه تعلّم كيفية الطهو وعندما وضعت باشاك طفلهما “كورت” لم يدعها تدخل المطبخ ابدًا، جازمًا بالقول “المطبخ أصبح لي”.

وردًا على سؤال “هل تعتقد أن الزواج صعب ويقتل الحب؟”، فردّ قائلاً: “هل الزواج صعب؟ كلا ليس كذلك ولا يقتل الحب. الزواج شيء جميل. وان كان الحب سينتهي فهو سينتهي ان كان الشخص متزوجاً أو أعزبا”.

نذكر أن كيفانش تاتليتوغ كان قد تألق بصحبة زميلته بيرين سات خلال حضورهما العرض الخاص لفيلمهما “النداء الأخير إلى اسطنبول” الذي اصبح متوفرًا على منصة نتفليكس.

كما يُعرض لـ كيفانش مسلسل (العائلة) بموسمه الثاني والذي يجمعه مع الممثلة سيريناي ساريكايا.