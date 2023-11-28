بهاء سلطان يستأنف نشاطه بعد توقف ويلتقي جمهوره في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان بهاء سلطان للعودة الى ساحة الغناء بعد فترة توقف وتأجيل لحفلاته بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

ويلتقي بهاء جمهوره في حفله الأول الذي يحييه على مسرح “ذا أجندا” في مدينة دبي بالإمارات العربية، يوم الأحد الموافق 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث سيقدّم مجموعة من أشهر أغانيه التي ساهمت في شهرته في الدول العربية، كما سيغنّي مع محبيه أحدث أغنياته “دادينا”، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ونشرت الشركة المنظّمة للحفل البوستر الدعائي له والذي تصدّره بهاء وكشفت من خلاله عن فتح الأبواب لدخول الجمهور بدءاً من السابعة والنصف مساء.

وكان بهاء سلطان قد أجَّل حفله في الكويت بمهرجان “ليلة عمر”، الذي كان من المقرر إقامته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب أحداث غزة.

يُذكر أن بهاء سلطان طرح أخيراً أغنية “شكر خاص”، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد عادل. كما طرح أغنية “العمر كله” وهي أيضاً من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً عند طرحها.