هنا الزاهد تتحدث عن خطط كبيرة بعد طلاقها من أحمد فهمي.. رسالة غامضة تحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” رسالة غامضة أحدث ضجّة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر طلاقها من الفنان أحمد فهمي عقب زواج دام أربع سنوات.

وقالت هنا في رسالتها التي كتبتها باللغة الإنكليزية: “الله يضع لك الخطط الكبيرة… صدّق ذلك”، وهو ما اعتبره عدد كبير من متابعيها تعليقاً غير مباشر على خبر الطلاق.

يُذكر أن هنا الزاهد كانت قد أعلنت خبر طلاقها من الفنان أحمد فهمي حيث كتبت من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” قائلةً: “الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وكانت هنا الزاهد قد انتهت من تصوير فيلمها الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة” وتنتظر موعد عرضه، وهو بطولة: هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.