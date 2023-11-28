رانيا يوسف ترفض التعاون مع زينة.. وتكشف الأسباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدّمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية “الجديد”، كشفت الفنانة رانيا يوسف عن رفضها التعاون مع الفنانة زينة في أي عمل فني مستقبلاً، موضحةً الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

وقالت رانيا: “أرفض العمل مع زينة والواقعة دي بترجع لأيام ما نجحت في “السبع وصايا” وتعاقدت على مسلسل “أرض النعام” اللي كان البطولة التانية لأحمد زاهر وروبي فحصل إن روبي حملت فاعتذرت عن المسلسل واختاروا زينة فقررت زينة إن اسمها يتكتب الأول رغم إن أنا بطلة العمل”.

وأضافت: “إنتي يا زينة جاية وعارفة إن أنا بطلة العمل والتصوير بدأ من شهرين مينفعش تيجي تقولي حطوا اسمي مع رانيا، خسرتها كزميلة… وعلاقتي عادية بأحمد عز لكن مش مقربين ودا مش السبب في خلافنا”.

وخلال اللقاء، كشفت رانيا يوسف أنها تدعم ابنتيها في أي قرار تتخذانه، حتى إذا كان قرار تحوّل جنسي إلى رجل.

ورداً على سؤال ماذا ستفعل إذا قررت ابنتها التحول إلى رجل، قالت: “هدعم بنتي في أي قرار عايزاه، أي قرار يسعدها ويريحها ومبيأذيش حد هدعمها، لو هي سعيدة ودا اللي هيحدد لها هويتها عمري ما أزعل”.

وعن نظرة المجتمع إليها، قالت رانيا يوسف: “ماليش دخل بالمجتمع لأن المجتمع ملوش دخل بيا وببناتي، دي حرية شخصية ودي اختيارات حياتها، أنا كأم لا أملك بناتي هما هبة من عند ربنا لكن لا نمتلكهم، قرارتهم هما يتحملوها”.