“الموت ليس النهاية”.. شريف رمزي ينشر آخر رسالة من شقيقه الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان شريف رمزي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” آخر رسالة تلقاها من شقيقه صلاح الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وكشف شريف عن محتوى الرسالة والتي قال فيها شقيقه: “نحن من أكثر الناس حظاً على الأرض، فاحمد الله على ذلك، الموت ليس النهاية، ولكن بداية الحياة”.

وعلّق شريف رمزي على تلك الرسالة قائلاً: “آخر رسالة كتبها صلاح”.

يُذكر أن عزاء صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي أقيم مساء السبت الماضي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، ومن بينهم: حسين فهمي ومي نور الشريف وكريم فهمي ومحمد محمود عبد العزيز والمخرجة منال الصيفي ودرة ويسرا ودنيا عبد العزيز ومحمد العدل والمخرج معتز التوني ووليد فواز وهشام ماجد وخالد زكي وأحمد صيام وماجد المصري وأشرف زكي وعمر السعيد وسهير رمزي والمخرج عماد قاسم والمخرج شادي علي والمنتج هشام عبد الخالق ودينا والإعلاميان رامي رضوان وعمرو الليثي وشيري عادل ومحمود عبد المغني ومحمد حماقي وحمدي بدر وشاندو وكريم محمد عبد العزيز والإعلامية مها الصغير ومحمد كريم وريهام أيمن وبشرى ويسرا اللوزي وإنجي وجدان وماندو العدل.