دورة استثنائية من مهرجان الجونة تضامناً مع الشعب الفلسطيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنطلق فعاليات دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائي في الشهر المقبل، وذلك بعد إضافة برنامج خاص تكريمًا للسينما الفلسطينية.

يأتي هذا القرار كجزء من جهود المهرجان لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة ومواكبةً للتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني. ويأتي البرنامج بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف إلى رفع الوعي حول الظروف الراهنة والأوضاع الإنسانية غير المستدامة في غزة.

تشمل الدورة عرض مجموعة من الأفلام، التي تسلط الضوء على تحديات وقضايا فلسطين، بما في ذلك تعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني. يتيح هذا التعاون منصة للمخرجين والفنانين للتعبير عن رؤيتهم وتجاربهم من خلال الفن السابع.

وفي خطوة إنسانية نبيلة، قررت إدارة المهرجان تنظيم عشاء خيري خلال الفترة الممتدة للمهرجان، بهدف جمع التبرعات لصالح

المساعدات الإنسانية في غزة. سيتم تنظيم العشاء بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث يأتي ذلك كجزء من جهود مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الحالية.

وتجسد هذه المبادرة تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، حيث تسعى الإدارة للتعبير عن دعمها وتضامنها من خلال الفعاليات الفنية والإنسانية.

وفي سياق هذه الجهود، يتم تنظيم الفعاليات دون أي مظاهر احتفالية، اعتبارًا من إيمان المهرجان بأهمية توجيه الضوء إلى القضايا الإنسانية العاجلة والعمل الإنساني الجاد.

وهذه الدورة السينمائية فرصة فريدة لنقل رسائل قوية ومؤثرة عبر الفن السابع، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع التحديات الإنسانية في غزة وتقديم الدعم للمحتاجين.