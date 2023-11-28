أيام قرطاج المسرحية في تونس تعلن عن دورة تضامنية مع غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، معز مرابط، إن دورة هذا العام التي تبدأ في الثاني من الشهر المقبل ستكون «استثنائية وتضامنية مع غزة».

وتنظم الدورة 24 للمهرجان هذا العام، بعد أسابيع من قرار السلطات إلغاء الدورة الخاصة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال مرابط: «تنظم دورة هذا العام في ظرف صعب بسبب المأساة التي تعيشها غزة.. ستكون دورة تضامنية مع أشقائنا».

وأضاف في كلمة لتقديم دورة هذا العام على الصفحة الرسمية للمهرجان في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المسرح هو فعل مقاومة ووسيلة للتعبير عن القضايا التي تخص الإنسانية والشعوب».

وتحمل دورة هذا العام في مدينة الثقافة في العاصمة شعار «بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم».

ويتضمن البرنامج عروضا من تونس ودول عربية ومن افريقيا وعروضا دولية من بينها عروض من إيران وروسيا.

كما سيخصص المهرجان ثمانية عروض لمسرح السجون ضمن قسم «مسرح الحرية»، يشارك فيها سجناء من بينها عمل مسرحي نسائي وعرضان للأطفال.