هكذا أطلّت نانسي عجرم في كواليس حفل روائع بليغ حمدي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم من كواليس حفل روائع بليغ حمدي في المملكة العربية السعودية، وقد بدت نانسي كعادتها عفوية ومميزة.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بإطلالة نانسي والحفل الذي غنّت فيه أروع الأغاني الطربية.

على صعيد آخر كانت قد شاركت نانسي عجرم مؤخرا صورا لها من مشاركتها في افتتاح موسم الرياض بحضور عدد كبير من النجوم منهم لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغيز.

ونالت الصور اعجاب العديد من المتابعين.

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