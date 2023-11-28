ميرنا وليد - بيروت - كشفت الصحفية فابيا أوليفيرا عن قصة فض. .ائحية تخص لاعب كرة القدم نيمار، اذ ادّعت انه استدرج فتاة عمرها 22 عام حين اقامة حفلة في قصره في البرازيل، الا انها رفضت ذلك فغضب نيمار منها وقال لها: "انتي تجعليني أبدو كالأحمق".

وشكّلت هذه القصة ضجة كبيرة بين جمهور نيمار على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر كان نشر نيمار صورة جديدة لمولودته الرضيعة وإسمها "مافي".

وارتدت مافي ملابس منتخب كرة القدم البرازيلي، وبين يديها كرة القدم، لتبدو رضيعة على هيئة لاعبة كرة قدم.

كانت هذه تفاصيل خبر فضيـ حة نيمار من العيار الثقيل..هكذا استدرج فتاة لقصره وهذه ردّة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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