نجوى كرم تكشف إن كانت تدخن النرجيلة

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على سؤال من أحد متابعيها، إن كانت تدخن النرجيلة فكتبت:"كله ولا الصحة نو ما في أرجيلة".
مشددةً على أنها تمارس الرياضة.
ورداً على سؤال لمتابع آخر إذا كانت تهرب من الحصص الدراسية كتبت " لا بس بالخيال".
من ناحية أخرى عبرت نجوى عن حبها لفصل الشتاء والحنين الذي تشعره للحظات من طفولتها خلاله، فكتبت:"شتي وتلج..شو بحب هالطقس بعيّشني بسعادة كبيرة وبرجّعني بالذاكرة، بحس حالي انو بكرا عندي مدرسة وما الي جلادة اوعى بس بدي نام حدّ الصوبيا وشمّ ريحة طبيخ أمّي".
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