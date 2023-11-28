نجوى كرم تكشف إن كانت تدخن النرجيلة

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على سؤال من أحد متابعيها، إن كانت تدخن النرجيلة فكتبت:"كله ولا الصحة نو ما في أرجيلة".



مشددةً على أنها تمارس الرياضة.

ورداً على سؤال لمتابع آخر إذا كانت تهرب من الحصص الدراسية كتبت " لا بس بالخيال".



من ناحية أخرى عبرت نجوى عن حبها لفصل الشتاء والحنين الذي تشعره للحظات من طفولتها خلاله، فكتبت:"شتي وتلج..شو بحب هالطقس بعيّشني بسعادة كبيرة وبرجّعني بالذاكرة، بحس حالي انو بكرا عندي مدرسة وما الي جلادة اوعى بس بدي نام حدّ الصوبيا وشمّ ريحة طبيخ أمّي".