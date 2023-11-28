فن ومشاهير

نجوى كرم تكشف إن كانت تدخن النرجيلة

0 نشر
0 تبليغ

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على سؤال من أحد متابعيها، إن كانت تدخن النرجيلة فكتبت:"كله ولا الصحة نو ما في أرجيلة".


مشددةً على أنها تمارس .
ورداً على سؤال لمتابع آخر إذا كانت تهرب من الحصص الدراسية كتبت " لا بس بالخيال".


من ناحية أخرى عبرت نجوى عن حبها لفصل الشتاء والحنين الذي تشعره للحظات من طفولتها خلاله، فكتبت:"شتي وتلج..شو بحب هالطقس بعيّشني بسعادة كبيرة وبرجّعني بالذاكرة، بحس حالي انو بكرا عندي مدرسة وما الي جلادة اوعى بس بدي نام حدّ الصوبيا وشمّ ريحة طبيخ أمّي".

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تكشف إن كانت تدخن النرجيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا