ابنة جمال سلامة تهدي الاوبرا بيانو والدها ومجموعة من مدوناته الموسيقية

ياسر رشاد - القاهرة -

استقبل الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية السيدة سونيا ابنة الموسيقار جمال سلامة حيث اهدت للاوبرا الة البيانو الخاصة بوالدها الى جانب عددا من المدونات الموسيقية التى كتبها الراحل الكبير بعضها بخط يده .

واكدت سونيا جمال سلامة قدرة دار الاوبرا على حفظ وصون الاهداء ، واشارت ان الة البيانو ابدع والدها من خلالها الكثير من مؤلفاته الشهيرة ، مضيفة ان مجموعة المدونات تروى ملامح المسيرة الفنية للموسيقار الراحل وتضم اعمالا بارزة اضاءت تاريخ الموسيقى الحديثة والمعاصرة .

ومن جانبة أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا اهمية وقيمة ومكانة الموسيقار جمال سلامة باعتباره أحد رموز الابداع المصرى ، ووجه بوضع الة البيانو بمكان مميز بمبنى الاوبرا مع لوحة تعريفية تخليدا للراحل وتقديراً لمسيرته الفنية المتميزة الى جانب اعداد قسم خاص بالمكتبة الموسيقية لحفظ المدونات .

الجدير بالذكر ان الموسيقار جمال سلامة ولد في الإسكندرية في عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976 ، قدم الحانه لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم صباح ، سميرة سعيد ، ماجدة الرومي ، ياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق وغيرهم كما وضع موسيقى الكثير من الاعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة فى ذاكرة الجمهور منها الحب واشياء اخرى وفيلم حبيبي دائما ، رحل عن عالمنا عام 2021 تاركا مجموعة من الالحان الخالدة .