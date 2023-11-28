بالفيديو: الدكتورة خلود تعلن إصابة ابنتها بهذا المرض

أثارت مشهورة السوشال ميديا الكويتية، الدكتورة خلود، قلق متابعيها حول صحة ابنتها “ليان”، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى.

وتحدثت خلود عن تفاصيل حالة ابنتها والأعراض التي عانت منها عبر حسابها في “سناب شات”، مشيرةً إلى أن “ليان” عانت في البداية من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وصل إلى 41 درجة، على الرغم من إعطائها أدوية خافضة للحرارة، كما أنها بدأت بالسعال.

وأوضحت خلود أنها بدأت بملاحظة أعراض أخرى على ابنتها، من بينها ظهور حساسية على شكل حبوب صغيرة على كامل جسدها، خاصةً في يديها وقدميها، واحمرار وانتفاخ اللسان، وانتفاخ وتشقق الشفاه، واحمرار العينين، وانتفاخ في منطقة الرقبة بسبب التهاب العقد اللمفاوية.

وفور نقل الطفلة إلى المستشفى، أجريت لها العديد من التحاليل، وتبين من فحص الدم ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء، ما يعني معاناتها من التهاب حاد.

وكشفت خلود أن ابنتها خضعت لإجراء فحص للقلب أيضًا، لأن مرض “كاواساكي” يؤثر على القلب بسبب انقباض الشرايين، وفي حال كانت المؤشرات سلبية عليها البدء بتلقي علاج بالوريد.

يعرف مرض “كاواساكي” أو متلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية بأنه مرض نادر يصيب الأطفال الصغار، ويتسبب في التهاب الأوعية الدموية لديهم.

ويعد مرض “كاواساكي” أحد الأسباب الرئيسة لأمراض القلب لدى الأطفال، ولكن يمكن للأطباء علاجه إذا تم اكتشافه مبكرًا، حيث يتعافى معظم الأطفال منه دون أي مشاكل.

ويمكن أن يؤدي مرض “كاواساكي” إلى تلف الشرايين التاجية للطفل، والتي تحمل الدم إلى قلبه، كما يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في الغدد الليمفاوية والجلد وبطانة فم الطفل وأنفه وحلقه.

أما أسباب الإصابة بمرض “كاواساكي”، فلم يستطع العلماء إيجاد سببٍ محددٍ له؛ إذ قد يكون مرتبطاً بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى مثل المواد الكيميائية والمهيجات.

ويرجح العلماء أن يكون مرض “كاواساكي” غير معد، ولكنه يصيب أحياناً مجموعات في المجتمع، كما يمكن أن يصاب به الأطفال في الشتاء والربيع.