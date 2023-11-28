ستايل باربي .. بيونسيه شقراء فى العرض الخاص لفيلمها Renaissance

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية بيونسيه بشعر مستعار بلاتينى طويل من الخلف، قام بتصفيفه مصفف الشعر نيل فارينا، وذلك فى العرض الأول لفيلم Renaissance فى الولايات المتحدة.



بيونسيه شقراء

وصففت مغنية R & B البالغة من العمر 42 عامًا شعرها الطويل بأسلوب باربى مع مكياج روكايل ليزاما وارتدت ثوب فضى من فيرساتشى وأقراط تيفانى آند كو "بلاتينية" اختارتها مصممة الأزياء شيونا تورينى.

وعلقت على زى بيونسيه مصممة الازياء دوناتيلا فيرساتشى يوم السبت قائلة: "بيونسيه، . أنت مميزة ورقم واحد ! لا استطيع الانتظار لمشاهدة فيلمك!'



بيونسيه

ولم تصل بيونسيه وعائلتها إلى مسرح صموئيل جولدوين الذى يتسع لـ 1010 مقاعد حتى "تم خفت الأضواء" و"ذكّر المذيع الضيوف بأنه لا يُسمح بالتقاط صور أو تسجيلات فيديو" - وفقًا لما ذكرته مجلة فارايتي.

فى الواقع، اضطر ضيوف القائمة مثل عيسى راي، وليزو، وجانيل موناى إلى قفل هواتفهم وتركها طوال مدة فيلم الروك الذى مدته 150 دقيقة حول جولة عصر النهضة العالمية التى قام بها نولز كارتر والتى استمرت 56 يومًا.

وكانت قد أطلقت بيونسيه أيضًا ألبومها الغنائى الأخير Renaissance الذى عملت عليه طيلة فترة الكورونا، وأبصر النور وقد استعدت "كوين بي" لجديدها الفنى عبر باقة من الأزياء الميتاليكية البراقة التى أبهرت العالم بها، فكل ما ترتديه النجمة يليق بها ولكن الأزياء الميتاليكية تليق بها الأكثر.. إليك سيدتى أجمل ما ارتدته بيونسيه بالميتاليكى مؤخراً

تعاونت النجمة مع العديد من الدور العريقة لإطلاق هذا الألبوم بالحلة التى تليق به ومنها على سبيل المثال غوتشى Gucci وسكياباريللى Schiaparelli وعلايا Alaia وتنوعت الأزياء من جمبسوت وبودى سوت وفسايتن ودروع استعراضية، فاقت توقعاتنا وعملت بيونسيه مع عدة خبراء أزياء لكل منهم بصمته وهويته الخاصة، التى أضفت المزيد من الإبهار على أسلوبها فى اللباس. كما نظمت النجمة بمشاركة دار تيفانى اند كو Tiffany &Co فى باريس حفلا لألبومها الجديد بعنوان Renaissance Club Party وتزينت بمجوهرات ماسية من وحى الألبوم الجديد.