شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تقدم للموسم الثانى من برنامج المسابقات Squid Game: The Challenge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس الموسم الأول من برنامج المسابقات الواقعى الجديد Squid Game: The Challenge، العمل مستوحى من الدراما الكورية الناجحة Squid Game، وفي البرنامج، شارك اللاعبون في تحديات مبنية على ألعاب الأطفال في محاولة للحصول على جائزة نقدية بقيمة 4.56 مليون دولار.

ومع طرح الموسم الأول من البرنامج الواقعى يوم 22 نوفمبر الجارى، بدأ التفاعل والسؤال حول كيفية الانضمام للموسم الثانى من اللعبة، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، قم بزيارة صفحة البرنامج الرسمية، حيث سيتم توجيهك نحو تطبيق ذي صلة بموقعك، سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو بقية العالم.



Squid Game: The Challenge

ومن هناك، سيطلب من المرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا مشاركة معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك الاسم وطريقة الاتصال وتاريخ الميلاد وبلد الإقامة.

كما يطلب نموذج الانضمام أيضًا من المشاركين تحميل مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يقدمون أنفسهم فيه للمنتجين، ويشرحون سبب رغبتهم في المشاركة في Squid Game: The Challenge، وما هي استراتيجيتهم للفوز، وماذا سيفعلون إذا فازوا بالجائزة البالغة 4.56 مليون دولار.

وأخيرًا، سيُطلب من المتقدمين مشاركة صورة شخصية وصورة كاملة لأنفسهم.

من خلال سلسلة من الألعاب، Squid Game: The Challenge، سيتم دفع كل لاعب إلى أقصى حدوده وسيُجبر على سؤال نفسه إلى أي مدى سيصل إلى الفوز، مع تحالفات انتهازية واستراتيجيات قاسية وخيانات في الوقت المناسب.

كما تعود الدمية المتحركة من المسلسل الشهير بـ Red Light، و Green Light، بينما يبدو أن لعبة أخرى تشبه الجسر الزجاجي المرتفع الذي شوهد في المسلسل الدرامي.