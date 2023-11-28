شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة جمال سلامة تهدى الأوبرا بيانو والدها ومجموعة من مدوناته الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، سونيا ابنة الموسيقار جمال سلامة حيث أهدت للأوبرا آلة البيانو الخاصة بوالدها إلى جانب عددا من المدونات الموسيقية التى كتبها الراحل الكبير بعضها بخط يده .

وأكدت سونيا جمال سلامة، قدرة دار الأوبرا على حفظ وصون الاهداء، وأشارت أن آلة البيانو إبدع والدها من خالالها الكثير من مؤلفاته الشهيرة،ومجموعة المدونات تروى ملامح المسيرة الفنية للموسيقار الراحل وتضم أعمالا بارزة أضاءت تاريخ الموسيقى الحديثة والمعاصرة .

ومن جانبه أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أهمية وقيمة ومكانة الموسيقار جمال سلامة باعتباره أحد رموز الابداع المصرى ، ووجه بوضع آلة البيانو بمكان مميز بمبنى الأوبرا مع لوحة تعريفية تخليدا للراحل وتقديراً لمسيرته الفنية المتميزة إلى جانب إعداد قسم خاص بالمكتبة الموسيقية لحفظ المدونات .

الجدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة ولد في الإسكندرية في عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976 ، قدم الحانه لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم صباح ، سميرة سعيد ، ماجدة الرومي ، ياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق وغيرهم كما وضع موسيقى الكثير من الاعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة فى ذاكرة الجمهور منها الحب واشياء اخرى وفيلم حبيبي دائما ، رحل عن عالمنا عام 2021 تاركا مجموعة من الالحان الخالدة .