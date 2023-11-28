مسلسل “المتوحش” يشهد على علاقة حب جديدة في أروقته…. وبَطَله يعترف بسر كبير

كشفت مصادر قريبة من فريق عمل مسلسل “المتوحش” ان بطلََي العمل خالد أوزغور ساري وسيماي بارلاس شوهدا وهما يتجوّلان في موقع التصوير يدًا بيد، ما يؤكد علاقتهما الغرامية كما أفادت بعض المصادر القريبة منهما قولهما انهما سعيدان جدًا معًا.

على صعيد آخر، انتشر تصريح لافت للنجم التركي خالد أوزغور ساري عن ذهابه بانتظام إلى طبيب نفسي من أجل أدواره. مشيرًا الى أن كل من يمارس مهنة التمثيل عليه الذهاب لزيارة طبيب نفسي لأن في موقع التصوير أثناء تصوير مشهد يدفن فيه مشاعره فالجسد والدماغ لا ينظران إلى الأمر على أنه تمثيل، بل يتصوران أن هذه مشاعر حقيقية. لذا يزور طبيباً نفسياً لأن هذا الخلل قد يسبب له مشاكل في المستقبل.

الجدير ذكره ان قناة MBC بدأت مؤخرًا بعرض مسلسل “المتوحش” من بطولة خالد أوزغور ساري، إلى جانب كل من سيماي بارلاس، وبيرتان أصلاني، ودولوناي سويسرت، ويورداير أوغور دور. وتدور أحداثه حول الشاب “يامان” الذي تم اختطافه عندما كان طفلاً، وهو ينتمي إلى عائلة ثرية ولها نفوذ، إلا أن حياته تكون مختلفة تماماً عن بقية إخوته، بعد أن أصبح من بين أطفال الشوارع.

وقد كبر هذا الشاب وترعرع بين أزقة وأحياء مدينة إسطنبول رفقة أصدقاء له، أصبحوا يشكلون عائلته الوحيدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

إلا أنه يتعرف بالصدفة على أخيه الأصغر وصديقته، الشيء الذي يؤدي إلى قلب حياته، وحياة أصدقائه بشكل سلبي، وذلك قبل معرفته بصلة القرابة التي تجمعهم..