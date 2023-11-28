ممثلة شهيرة: "أحمد زكي ضربني بالقلم"

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الممثلة المصرية نادية شكري موقفا حصل في كواليس مسرحية "العيال كبرت" وهو ضرب الممثل المصري أحمد زكي لها بالقلم.

وقالت نادية شكري: "مرة أحمد زكي ضربني بالقلم من غير مناسبة، كنت قاعدة بعمل شعري في الأوضة دخل وبصلي وفجأة وضربني بالقلم، أنا عيطت وقولت له "إنت بتضربني ليه؟" قالي الله شكلك حلو وإنتي بتعيطي كان نفسي أشوفك كده وإنتي على طول بتضحكي".

وأضافت: "أحمد زكي دايما بيحب يبص للناس ويتخيل شكلهم في حاجات تانية، حتى يبصلي ويقولي أعمل شعري إزاي عشان شكلي يكون أحلى، هو كان قريب مني في المسرحية لأنه كان سابقني في المعهد وكان صديق زوجي السابق الفنان الراحل سامي العدل".

وجاء حديث نادية شكري في برنامج "قعدة ستات".

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