كيفانش تاتليتوغ منع زوجته من دخول المطبخ والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم التركي كيفانش تاتليتوغ ما فعله عندما علم بحمل زوجته، اذ قال: "عندما حملت زوجتي باشاك بإبننا كورت ذهبت وتلقيت دروس في الطهي، ثم لم أجعل زوجتي تدخل المطبخ أبدًا، المطبخ أصبح لي.

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وكان عرض فيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول"، للنجمين التركيين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، الذي إنتظره الجمهور بفارغ الصبر نظراً للنجاح الكبير الذي حققاه سوياً في مسلسل "العشق الممنوع".

وقد تصدر الفيلم الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب المشاهد الجريئة للغاية التي جمعت البطلين، والتي إعتبرها الجمهور ببعض الأحيان خادشة للحياء، بالرغم من أن الفيلم مصنف للكبار فقط، ومتواجد على منصة عالمية.