ميرنا وليد - بيروت - شارك عارض الأزياء لؤي علامة ابن الفنان اللبناني راغب علامة صورا له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بعد غياب وخضع لجلسة تصوير مرتدية بنطلون باللون البيج وتشيرين باللون الابيض مع حذاء رياضي ابيض اللون ايضاً.

وفي احدى الصور قام لؤي بحركة القبلة بفمه مما اثار الجدل بين معجباته اللواتي عبرن عن حبهن له حتى ان احدى المعجبات اعتبرت انها مرتبطة به لكن لا يعلم بذلك اما اخرى طلبت الزواج منه وغيرهن من التعليقات التي نستعرضها لكم في الصور التالية:

كانت هذه تفاصيل خبر حركة فم لؤي علامة تسبب الجنون لمعجباته ومطالبات بالزواج منه - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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