ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام قليلة من وفاته صور الممثل المصري طارق عبد العزيز حلقة برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو الليثي.

ولم يتمكن طارق من مشاهدة الحلقة حين عرضها عبر محطة التلفزيون يوم أمس حيث أن قدره كان الرحيل قبل ذلك.

وفي اللقاء فاجأ المخرج معتصم طارق عبد العزيز والده بزيارته في الستوديو، وقام بتقبيل يده ورأسه.

وحينها علق الليثي بأن كل ابن عليه تقبيل يد أبيه قبل فوات الأوان، وغص وأدمعت عينيه.

وتحدث طارق في الحلقة عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها خلال الأشهر السابقة.

تجدر الإشارة أن طارق عبد العزيز توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية يوم الأحد عن عمر 55 عاما، أثناء تصوير مسلسل "بقينا اتنين".

كانت هذه تفاصيل خبر لقطة مبكية جمعت بين طارق عبد العزيز وإبنه قبل وفاته .. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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