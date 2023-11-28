نادين نسيب نجيم تكشف عن لوك شخصيتها في عملها الرمضاني المقبل

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أنها نشرت صورة لها في مصعد، وجاءت هذه الصورة من كواليس في تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل 2024.



ويشارك نادين في بطولة العمل الممثل السوري محمد الأحمد.

وكانت قد أعلنت نادين عن عودة النقيب "سما" في عملها الجديد وهي الشخصية التي لعبتها نادين في مسلسل "2020" إلى جانب الممثل قصي خولي.

نادين أطلت في الصورة بملابس رسمية حاملةً حقيبة في يدها.

ونشير أن العمل يتم تصويره في لبنان.

والذي تلعب فيه دور البطولة الى جانب الممثل السوري محمد الأول في ثنائية يعول عليها الكثيرون بأنها ستكون قوية وعنصر الكاريزما لابد وأنه موجود بينهما وهذا ما ينتظره الجميع.

عودة النقيب سما

"وش هالنقيب الحلوة واللي تنقط كاريزما وهيبة".."النقيب سما ابو عقل رجعت لتكسر الدنيا".. بعض من تعليقات الجمهور الذي تفاعل معها الجمهور عبر هاشتاغ (نادين نسيب نجيم ) الذي يتصدر الترند على إكس لبنان وفي عدد من الدول العربية.

وتساءل البعض إن كانت نادين ستطل بشخصية النقيب سما أو الرائد سما، وهل حصلت ترقيتها بعد انتهائها من مهمتها التي قدمتها في 2020 ونجحت فبيها؟ وتساءلوا أيضا ان كانت حياة عبدالله ستكون معها أم هناك شخصيه جديده من إختراع نادين".

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